Scuole aperte e cantieri Settanta vigili in strada per evitare il caos E più controlli sui viali

(Di lunedì 16 settembre 2024) di Antonio Passanese FIRENZE Sono 28mila gli studenti fiorentini che questa mattina faranno rientro in classe dopo la pausa estiva. Il timore è che iaperti in giro per la città (anche se il Comune ha provveduto a chiudere quelli più impattanti ovvero: tramvia, via Romana e via Bolognese che ora è a senso unico alternato), possano mandare il traffico in tilt in questa giornata che molti definiscono da ’stress test’ per quanto riguarda la mobilità. La polizia municipale, peral massimo i disagi – soprattutto in mattinata e nel pomeriggio – ha elaborato un piano che vedrà in campo oltreagenti. Di questi, si fa sapere dal Comando di Porta al Prato, una ventina di pattuglie sosteranno davanti ad altrettanti plessi scolastici (materne e elementari in particolare) concordati direttamente con i presidenti di Quartiere.