Scuola al via per 28mila studenti fiorentini Senza l’intelligenza artificiale per ora

(Di lunedì 16 settembre 2024) Firenze, 16 settembre 2024 – Vacanze finite per gli: stamani è suonata la prima campanella. A Firenze sono 115.722 glitornati tra i banchi. Se invece stringiamo il cerchio al solo comune di Firenze, gli allievi scendono a, tra infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Come ogni estate, Palazzo Vecchio ha sfruttato la pausa didattica per far ritrovare ai bambini scuole più belle ed efficienti. Tra gli interventi più consistenti, i lavori di ampliamento alla Salviati in via Bolognese, la riqualificazione della Don Milani in via Cambray Digny e, poi, il completamento del nuovo biennio dell’Isis Leonardo Da Vinci, unica superiore di competenza comunale. Ancora, completati tra gli altri i lavori di adeguamento delle scuole Carducci e Cairoli, oltre che della palestra della Montagnola.