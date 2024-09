Sarà sollevato Conte in testa va l’Udinese che segna tre gol in rimonta al Parma dell’osannato Pecchia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 settembre 2024)nto, invachetre gol inal. Niente primato in solitaria per il Napoli. Che così si accuccia tranquillo al secondo posto con 9 punti, una lunghezza alle spalle deldel sottovalutato e trascurato Runjaic.ntoperché Napoli si stava già infiammando per le tre vittorie consecutive e per quel primo posto che aveva già dato il via a discussioni che al momento sono da fantascienza. L’allenatore salentino è molto attento all’ambiente che circonda la squadra. Sa che l’entusiasmo alla quarta giornata sarebbe un’ulteriore complicazione da gestire. Il Napoli deve prima crescere, diventare più solido. Ed è un processo che richiede tempo.