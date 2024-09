Salvini Sangiuliano Santanchè e… Draghi | tutti i grattacapi di Meloni

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 settembre 2024 – Il Governosi trova al momento più duro e critico del suo mandato, a causa delle vicende che riguardano i ministri. Una brutta gatta da pelare per la premier, anche in vista dell’imminente legge finanziaria: sarà scarsa, non ci stanno i soldi. Non si daranno più bonus a pioggia, ma si userà – come voluto soprattutto dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti – la politica della prudenza, un modo istituzionale per dire che Palazzo Chigi non ha sufficienti fondi per rispondere ai bisogni di chiunque. E non si escludono alcuni tagli. Tuttavia, ciò che ora preoccupasono le grane, soprattutto giudiziarie, che rischiano d’inguaiare alcuni ministri di spicco.