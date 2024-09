Salvini-Boldrini scontro durissimo | Non c’è limite alla vergogna

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 settembre 2024) La nuova tempesta politica che ha colpito Matteonon accenna a placarsi. Anzi, la situazione si fa sempre più tesa, considerate le possibili conseguenze sul governo di un’eventuale condanna del Ministro delle Infrastrutture. La Procura di Palermo ha chiesto sei anni di carcere per il leader della Lega, accusato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per il caso Open Arms, che nel 2019 coinvolse 147 migranti bloccati in mare. LOFRAMa il dibattito non si ferma alle aule del tribunale: a far discutere sono le richieste di dimissioni avanzate dsinistra, in particolare da una delle “pasionarie” del tema migranti, Laura. L’ex presidente della Camera, come sua abitudine, ha attaccato molto duramente: “Sefosse condannato, sarebbe inammissibile che restasse al suo posto”.