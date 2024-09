Quanto dura e quando finisce il Grande Fratello 2024 – cast e concorrenti

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di lunedì 16 settembre 2024) Lunedì’ 16 settembre prende il via su Canale 5 il, sempre con la conduzione di Alfonso Signorini. La novità di quest’anno è il debutto in qualità di opinioniste dell’accoppiata formata da Cesara Buonamici e dalla seconda della scorsa edizione, Beatrice Luzzi. Una promozione questa, dovuta alla caratura del personaggio. Ci sarà poi (confermata) Rebecca Staffelli a leggere i commenti dei telespettatori da casa.GFA contendersi il premio di 100mnila euro saranno le tre ex ragazze di Non è la Rai Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere.