Quando la partita Iva è compatibile con il lavoro occasionale Come gestire i proventi nella dichiarazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il libero professionista, in possesso di unaIva individuale, ha la possibilità di svolgere un. Entrando un po’ più nello specifico, ogni qualvolta il contribuente effettui una prestazione che fuoriesca dalla propria attività professionale è tenuto ad operare con una prestazione. Il medico che presti una consulenza di marketing o l’avvocato che organizzi un matrimonio – solo per semplificare le situazioni che si potrebbero venire a generare – sono casistiche che devono essere gestite attraverso il. Nel momento in cui si dovessero venire a verificare queste occasioni, l’aspetto che deve essere preso in considerazione è l’occasionalità di un’attività che esula completamente da quella che viene svolta normalmente dal libero professionista dotato diIva.