Perché ogni uomo che sta per avere un figlio dovrebbe leggere dei libri sulla paternità

(Di lunedì 16 settembre 2024) Quando nasce un bambino in casa il focus principale, oltre che sul neonato, èmamma, tradizionalmente vista come colei su cui ricadono le maggiori responsabilità e incombenze che riguardano il nuovo arrivato. Per fortuna, però, le cose stanno lentamente cambiando, e anche il papà viene finalmente visto come agente con un ruolo di primo piano nella crescita, nel mantenimento e nell’educazione dei figli, e non solo come un comprimario che “aiuta” la mamma. Mentre pian piano si abbandonano anche termini infausti come “mammo”, o modi di dire come “fai il babysitter?”, rimarcando così l’eccezionalità della figura paterna che si occupa pienamente dei figli, sempre più padri desiderano invece essere coinvolti attivamente nell’accudimento dei neonati e prepararsi ad assumere il nuovo ruolo di genitore avendo le idee più chiare rispetto a ciò che andranno ad affrontare.