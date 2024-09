Perché la politica continuerà a subire le incursioni della magistratura Scrive Cangini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 16 settembre 2024) Due editoriali insolitamente speculari, come se l’uno fosse il necessario pendant dell’altro. A leggere i giornali, questa mattina balzava agli occhi la straordinaria sintonia tra quanto ha scritto sulla prima paginaStampa il politologo Giovanni Orsina e quanto ha sostenuto l’ex governatoreLiguria Giovanni Toti sulla prima pagina del Giornale. “Quello che Matteo Salvini sta subendo sulla vicenda open Arms è un processo politico”: comincia così il ragionamento di Orsina. È un processo politicopolitico è stato il voto con cui il 30 luglio del 2020, contro il parereGiunta per le autorizzazioni a procedere, l’aula del Senato ha dato il via libera all’azione giudiziariaprocura di Palermo ai danni dell’allora ministro all’Interno.