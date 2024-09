Per diventare virali inventano una caz*ata senza rispetto per una tragedia Fate schifo! | l’invettiva di Fedez contro i media dopo il concerto di Ozieri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Un pomeriggio tragico per, in provincia di Sassari, una cittadina che ha pianto, sabato 14 settembre, la scomparsa del giovanissimo Gioele, deceduto a 10 anni in seguito all’impatto con una porta di calcio mobile. Per il comune sardo erano giorni di festa per la Beata Vergine del Rimedio. E la decisione presa dall’Associazione e dal sindaco di, Marco Peralta, di non annullare, per motivi di ordine pubblico, ildiche si è svolto poche oreil tragico incidente, ha scatenato le critiche di molti utenti. Lo stesso rapper milanese ha voluto commentare le notizie che sono circolate sul web, infuriandosi con la “gente che si definisce ‘giornalista’ e sta rilanciando questogiusto per sperare di accendere la polemica del giorno”, scrivea corredo di un video pubblicato nelle storie Instagram.