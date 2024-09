Milan vs Liverpool | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 16 settembre 2024) La nuova formula della Uefa Champions League propone subito una sfida ricca di fascino e di prestigio comevs. Entrambe non stanno attraversando un buon momento e vedono nella massima competizione continentale un’occasione per ripartire. Il calcio d’inizio è previsto per martedì 17 settembre 2024 alle ore 21 presso lo stadio Meazza.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoneri sono partiti male in campionato con appena 2 punti in tre partite. Fortunatamente la rotonda vittoria contro il Venezia ha permesso alla squadra di Fonseca di rialzare la testa, ma è ancora troppo poco. Partire bene in Champions League consentirebbe di acquisire maggiore fiducia e soprattutto continuità di risultati.