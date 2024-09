Luca Calvani chi è il fidanzato Alessandro

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024)stasera entrerà al Grande Fratello. Ha alle spalle una storia unica, fatta di tv, reality, comparsate in serie internazionali – come “Sex and the City” e “Beautiful” – e una relazione tenuta nascosta al pubblico per anni. Nel 2022, con un post su Instagram, l’attoreha annunciato al mondo che sta conFranchini. È bastato uno scatto di spalle, lui e il compagno seduti ad ammirare la campagna toscana. E una didascalia che dice tutto: “Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi”.debutta come attore nel 2000, con un ruolo tv in “Distretto di Polizia” e poi al cinema in “Al momento giusto”. Rimane semi-sconosciuto fino al 2006, quando la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi finisce con una vittoria, inattesa, che gli apre definitivamente le porte del mondo dello spettacolo.