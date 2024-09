Liverpool convocato Chiesa | esordio contro il Milan?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ilè chiamato al riscatto dopo il tonfo casalingo in Premier Leagueil Nottingham. L’ex Juventus Federicoè statodall’allenatore dei Reds, Arne Slot, per la sfida di Champions League di domani sera a San Siroil. Il 26enne, ex Juve e Fiorentina, potrebbe fare il suocon la maglia dei Reds. Questi i convocati del: Alisson, Gomez, Endo, Van Dijk, Konate, Diaz, Szoboszlai, Nunez, Mac Allister, Salah,, Jones, Gakpo, Jota, Tsimikas, Robertson, Gravenberch, Jaros, Kelleher, Alexander-Arnold, Quansah, Morton, Bradley. L'articoloil? CalcioWeb.