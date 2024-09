Lino Giuliano teme la squalifica dal Grande Fratello | parole da Mediaset

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 16 settembre 2024) IL caso delle offese omofobe dia Enzo Bambolina dal web è già sbarcato in tv e sono arrivate le primeda. A parlarne è stata proprio la moglie dell’editore di, Silvia Toffanin a Verissimo, durante l’intervista fatta a Beatrice Luzzi, la conduttrice ha accennato ad una possibileper il volto di Temptation Island ed ha sottolineato la gravità delle offese: “Lunedì sapremo se entrerà o non entrerà, dico così per i commenti omofobi. Tu dici che va contestualizzato, ma quel commento era molto omofobo“. La difesa dia poche ore dall’inizio del. In queste ore perònon è rimasto in silenzio. Il futuro gieffino ha iniziato a pubblicare delle storie con molti messaggi privati ricevuti da ragazzi gay che lo difendono e si dicono non offesi dal suo commento omofobo.