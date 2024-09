Lega Dilettanti | Abete candidato unico per la presidenza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) Giancarloè l’per ladella. E’ questo l’esito dell’assemblea ordinaria elettiva del Dipartimento Interregionale nell’ambito del percorso di rinnovo dei vertici dellaNazionale, in scena stamattina a Roma presso l’Hotel Holiday Inn. “Ringrazio per la fiducia le società – ha detto– patrimonio primario della LND che oggi conta più di 11.000 società nelle varie categorie e 1.116.000 tesserati frae settore giovanile e scolastico, quest’ultimo dato più alto degli ultimi 20 anni nonostante la crisi demografica e la complessità del quadro normativo in merito alla riforma ordinamento sportivo“.