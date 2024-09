Le parole strazianti del padre di Gioele Putzu a Fedez | Voleva vederti potevi rispettare il nostro dolore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ozieri (Sassari), 16 settembre 2024 - Si rivolge aildi Ivan, il bambino di 10 anni ucciso dal crollo di una porta di calcio, sabato sera a Ozieri. “Ciao, ti facevo una persona più umana visto che hai dei figli. Io nel momento in cui cantavi a Ozieri, iodi, il bambino deceduto a 200 metri da te, ero per terra con mio figlio chiedendogli di riaprire gli occhi e chiedendo di prendere la mia vita e di lasciare vivere lui”. Inizia così il post pubblicato su Facebook dall’uomo. Qualche ora dopo la tragedia nella cittadina del nord Sardegna era in corso la festa patronale in onore della Beata Vergine del Rimedio, che prevedeva proprio il concerto dicome evento finale, alle 22, con migliaia di fan arrivati da tutta la Sardegna.