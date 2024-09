Lazio Baroni | La squadra deve stare attenta sempre Gol subiti negli avvii? Mi fanno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma 15 settembre 2024 - Dopo la pausa Nazionali, latorna in campo e lo farà in una sfida speciale per il proprio allenatore. Marcoinfatti incontrerà il proprio passato, nella sfida contro il Verona. Un incrocio del destino che il tecnico ha raccontato personalmente nella conferenza stampa biancoceleste. Ecco le sue parole. La situazione dellaLa prima domanda per il tecnico ha chiesto in maniera diretta come stia ladopo la pausa nazionali: "Laha lavorato bene. I ragazzi che sono rimasti hanno messo del lavoro addosso, poi piano piano abbiamo reintegrato i nazionali. Anche se qualcuno ha viaggiato molto, ègratificante andare in nazionale. Credo che l'entusiasmo di aver partecipato nella nazionale questo dà la possibilità di essere pronti come gli altri.