La galvanica savinese arriva a Hong Kong con la Italfimet

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Arezzo, 16 settembre 2024 – La. Il merito è della, realtà di riferimento per la produzione di impianti e processi galvanici, che è pronta a vivere una trasferta verso la città-stato asiatica per partecipare a uno dei più importanti eventi orafi del panorama internazionale: il Jewellery & Gem World 2024. La fiera è in programma da mercoledì 18 a domenica 22 settembre e offrirà un’occasione di incontro tra operatori provenienti da ogni continente utile per comprendere gli sviluppi e le prospettive dei mercati internazionali, con particolare riferimento a Medio Oriente ed Estremo Oriente.