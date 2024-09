Ilaria Galassi chi è il compagno Daniele Brunone e l’amore con Pietro Taricone

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024)ha debuttato in televisione nel 1990 come ragazza pon-pon nella trasmissione Domenica In, firmata da Gianni Boncompagni. Tra il 1991 e il 1995 è stata protagonista del cult-show Non è la Rai, sempre sotto la regia di Boncompagni, partecipando anche agli spin-off Primadonna, Bulli & PupeeRock ‘n’ Roll. Durante le quattro stagioni del programma è diventata una delle ragazze più seguite dal pubblico adolescenziale, formando coppie fisse con Romina Mondello, Roberta Carrano e Antonella Mosetti. Durante questo periodo, si è esibita occasionalmente suonando il sassofono in playback e ha conseguito il diploma di maturità presso un istituto magistrale.