Il premier Meloni e la scelta inedita | è la prima volta per il nostro Paese

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ilè stata ladonna a diventare presidente del Consiglio. Ma i record di questo governo non sono finiti qui Nel 2022 l’Italia ha scritto una pagina di storia con Giorgia. Per launa donna entrava a Palazzo Chigi come presidente del Consiglio. Un tabù sfatato e un cambio di passo che si richiedeva ormai da tempo. In questi due anni la leader di Fratelli d’Italia è stata vista da molte giovani ragazze come un punto di riferimento. Il primo ministro, infatti, è riuscita con il lavoro ad arrivare a guidare il. Giorgia(Ansa) – cityrumors.itMa non è assolutamente finita qui. Stando a quanto riferito da La Repubblica, in queste settimane si sta registrando un nuovo inedito della storia repubblicana. Un qualcosa che fino ad oggi non era mai avvenuta e che ora apre una paginaper quanto riguarda il