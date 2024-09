Il paradosso del dl Nordio | lascia abuso d’ufficio e nuovo peculato in vigore insieme

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) L’abrogazione del reato di, prevista dalla legge del 9 agosto 2024 n. 114, ha sollevato critiche sostanziali, sia sul piano giuridico che su quello istituzionale. La recente memoria della Procura di Reggio Emilia, che solleva la questione di legittimità costituzionale della norma che ne ha disposto l’abrogazione, mette in luce le molteplici incongruenze che questa decisione legislativa ha generato, in particolare, per quanto riguarda la tutela del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, ma anche per le possibili violazioni degli obblighi internazionali. Uno dei punti chiave sollevati nella memoria è la possibile violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.