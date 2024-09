I racconti malgasci di Don Luca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) Serata di testimonianza e raccolta fondi ad Albinea dove sarà presente donFornaciari, missionario fidei donum della nostra diocesi che, fra le altre cose, sta seguendo lo sviluppo di una nuova università in Madagascar. Si parte alle 19.30 con la Santa Messa alla parrocchia di San Gaetano per poi proseguire con la cenaa, il cui ricavato andrà a favore dei progetti missionari del presule che verranno presentati durante la serata, in particolare il finanziamento e l’accoglienza degli universitariche svolgeranno gli studi specialistici presso l’ateneo di Modena e Reggio Emilia e saranno ospiti delle famiglie locali.