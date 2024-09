Finisce 2-1 Pontevalleceppi in vetta Decide Paradisi nel finale L’Angelana mastica amaro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024)2 ANGELANA 1(5-3-2): Biscarini; Bazzarri, Bertini, M. Ravanelli, Dolcini, Silvestri; Dyrma, Bettiol,; Confessore, Ligi (31’ st Malà). A disp.: Bambagioni, Kamwa Pamen, Giuliacci, Qirici, Lenzi, Perilli, Stafisso, Retini. All.: Polverini. ANGELANA (4-3-3): Buini; Marocchi (38’ st Riommi), Tondini, Bocci, Roscini (6’ st Melillo); Brunetti, Myrtollari, Mendes Donzelli (19’ st Sforna); Tueto Fotso (6’ st C. Ravanelli), Musso, Akhigbe (19’ st Bigarelli). A disp.: Montanari, Dell’Orso, Sallaku, Martiniello. All.: Recchi. ARBITRO: Passagrilli di Perugia (Cannoni di Città di Castello e Spena di Perugia). Marcatori: 40’ pt Dyrma (P), 41’ st Riommi (A), 47’ st(P). NOTE: spettatori 250 circa. Ammoniti: Bettiol (P), Bocci (A).