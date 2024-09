Emergenza sicurezza | Dopo il furto è tornato e mi ha preso a spintoni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) "Sono esasperato e stanco di subire furti". È lo sfogo di Massimo Morresi, titolare del supermercato "Tigre Amico" in via Leopardi a Macerata. Nella notte tra venerdì e sabato, all’incirca verso mezzanotte, un giovane ha cercato di entrare nel supermercato prendendo a calci e mazzate con un grosso pezzo di ferro la vetrina di ingresso. Ma poi è scattato l’allarme e lui è scappato a mani vuote. "Le telecamere di sorveglianza lo hanno ri, la sua immagine è ben visibile e riconoscibile – spiega Morresi –. La sua azione di forzatura è durata più di dieci minuti e, nel mentre agiva, sono passate anche delle persone che non hanno fatto alcuna segnalazione alle forze dell’ordine. Nel momento in cui la vetrina, ormai divelta, ha fatto scattare il sistema di allarme l’autore del gesto è scappato".