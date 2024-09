Eccellenza L’Osimana riprende all’85 la Sangiustese | 1-1 al Diana

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 16 settembre 2024) Cornero apre le marcature per gli ospiti nel primo minuto. La squadra di Labriola attacca e trova il meritato pari con Mosquera OSIMO, 16 settembre 2024 –acciuffa° laVP. La squadra di Labriola, infatti, ha pareggiato 1-1 contro i ragazzi di Giandomenico, rimontando la rete di Cornero con il guizzo di Mosquera. I “senzatesta” hanno interpretato bene la gara, pur andando in svantaggio, raccogliendo il meritato pareggio dopo un inizio shock. I sangiustesi, infatti, passano in vantaggio dopo 60 secondi: Morazzini sulla destra trova Cornero che di testa supera Santarelli e fa 0-1.così si getta sulla metà campo avversaria per cercare il pareggio: al 14? Minnozzi che non sfrutta un bel cross di Bugaro dalla sinistra a pochi metri dalla porta, il suo tiro finisce fuori. Poco dopo Tulli, dal limite dell’area, non trova la porta di destro.