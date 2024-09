Choc in centro la passeggiata di Chiara e il fidanzato finisce in tragedia | È gravissima

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024) È stato terribile il destino diJaconis, trentenne padovana in gita insieme ala Napoli. La vicenda è avvenuta domenica pomeriggio, poco dopo le 16, in via Sant’Anna di Palazzo, nella zona dei famosi Quartieri Spagnoli di Napoli. In quel momento la strada era molto affollata di turisti e la scena che si è presentata a chi passeggiava in quella via in quel momento è certamente impossibile da dimenticare. Ilche si trovava vicino aè rimasto illeso, maJaconis non è stata così fortunata e dopo essere crollata a terra è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale. Come detto, i due si stavano concedendo un’ultimanel cuore di Napoli al termine di un week end che avevano deciso di trascorrere nel capoluogo campano.