Calcio in lutto si è spento a soli 63 anni il leggendario campione Gary Shaw

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 settembre 2024)internazionale inper la morte dell’amatoche ha conquistato i tifosi a cavallo tra gli’70 e gli’80. L’annuncio è arrivato oggi, lunedì 16 settembre 2024. Il calciatore è morto a 63. Era in ospedale da tempo, ricoverato dopo una grave caduta. La leggenda delha battuto la testa e le conseguenze dell’impatto purtroppo sono state fatali. Leggi anche: Medjugorje, il Vaticano si pronuncia venerdìè morto, addio aldell’Aston Villa La triste notizia arrivata oggi, lunedì 16 settembre: è morto, ex attaccante dell’Aston Villa e stella deldegli’80. L’attaccante del club inglese conquistò il tetto d’Europa, imponendosi in Coppa dei Campioni contro il Bayern Monaco.è morto all’età di 63