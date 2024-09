Benedetto Cavalieri storia del pastificio che con le ruote pazze ha rivoluzionato il mondo della pasta

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 16 settembre 2024) Di rivoluzionari, neldel cibo, ce ne sono stati tanti. Oggi la cifra dell’estro e del sovvertimento delle regole che riscrivono la grammatica dell’enogastronomia si misura con le creazioni degli chef, eppure la vera rivoluzione non sta solo nel piatto finito o nel fine dining, che sta subendo anche una forte crisi, ma nella scelta degli ingredienti che faranno di un piatto un’opera d’arte. Quando l’artigianato si pone al servizio dell’arte, è lì che nasce la vera rivoluzione. Era il 1918 quandoinaugurava il suoa Maglie, in Salento (Puglia) rompendo gli schemi e ponendo le basi per quella che da oltre 100 anni continua ad essere la rivoluzione nel. «Tutto è iniziato con il mio bisnonno che nel 1918 viveva a Fasano (in Puglia, ndr.) in una famiglia votata alla produzione di grano.