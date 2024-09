Basta con le gare a chi fa il vino più Naturale oltre c' è l' aceto Intervista a Sarah Heller Master of wine

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 16 settembre 2024) Cresciuta tra Hong Kong e New York, padre americano e mamma coreana,si è innamorata delin Italia. Dopo essere diventataofha gettato alle ortiche quanto aveva imparato e ha costruito un modo tutto suo di raccontare il. I disegni disanno cristallizzare l’anima di un, come dimostrano le "immagini di degustazione", realizzate da lei "al posto" di una scheda. Le pubblichiamo qui. Intanto, vi proponiamo l'in cui laofanalizza il mondo delitaliano e non solo Pronti e via: quanto è reale e profonda la crisi del? Dividiamo il discorso in due. Se guardo al mio mondo, quello dei collezionisti a Hong Kong come in UK, il settore è in buona salute, anzi direi in crescita.guardare il valore dei vini italiani nelle aste. A livello globale, però, sta cambiando il paradigma.