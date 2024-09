Atalanta contro la Fiorentina una prestazione di sostanza in una cornice fantastica

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 16 settembre 2024) Bergamo. In unadi pubblico, l’supera laper 3-2. Il Gewiss finalmente completato è una meraviglia per gli occhi e per le orecchie, con le urla di incitamento dei tifosi che, nel catino nerazzurro, salgono altissime. La prima gara casalinga coincide anche con il rientro dal primo minuto di Lookman, e si vede. Il talento nigeriano fa impazzire gli avversari. Non altrettanto in palla pare la difesa atalantina, che nei primi 45 minuti si fa spesso beffare dai viola, che riescono infatti per due volte a superare Carnesecchi, complici due errori di Ruggeri che tengono in gioco gli avversari. I nostri avanti però non stanno a guardare, e prima Retegui pareggia la rete di Quarta con la specialità della casa (colpo di testa) e poi un imperioso stacco di De Ketelaere allo scadere recupera la nuova rete del vantaggio di Kean.