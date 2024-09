Amazon ad Alessandria primo centro approvvigionamento italiano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) "È ilmagazzino di questo tipo, ildiin Italia. Ci permetterà di avere consegne più veloci per i clienti, più efficienti e sostenibili. L'obiettivo non è quindi mantenere l'inventario qui e a Novara, ma smisteremo i nostri prodotti nei magazzini che abbiamo già presenti su tutto il territorio nazionale, permettendoci di avere l'inventario più vicino a quello che è il cliente finale che lo ordinerà". Così Lorenzo Barbo, responsabileItalia Logistica, in occasione dell'apertura addeldinella zona industriale del sobborgo di Spinetta Marengo. In Italiaprevede, entro fine 2024, posti di lavoro a tempo indeterminato, di cui 4.400 in Piemonte - la presenza più corposa nel Paese - di cui 700 adentro tre anni. L'investimento iniziale è di 120 milioni.