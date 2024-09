Al via lezioni accademiche agli Uffizi aperte a tutti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Firenze, 16 settembre 2024 - Un nuovo corso accademico - aperto a- in partenza, dal titolo 'Cattedra' e il restauro e la riapertura del Teatro di Bacco a Palazzo Pitti, chiuso da anni sono le novità annunciate questa mattina dal direttore degliSimone Verde durante la presentazione di 'Brevissime', nuovo ciclo di incontri su temi artistici in programma nell'Auditorium Paolucci della Galleria dal 25 settembre al 28 novembre e dal 6 marzo al 29 maggio 2025. Il corso di'Cattedra', ha spiegato Verde, sarà "strutturato proprio come un corso monografico, annuale e di livello accademico, a cadenza settimanale con un singolo docente, su un tema ogni anno. L'argomento di quest'anno sarà l'antiquaria", la Scienza dell'antichità . Il professore che salirà in cattedra nel 2024 sarà Fabrizio Paolucci.