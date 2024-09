A Taranto un corso gratuito su vecchi e nuovi attaccamenti con il Metodo Hudolin

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tarantini Time QuotidianoFino a venerdì 20 settembre è ancora possibile iscriversi gratuitamente aldi sensibilizzazione all’approccio ecologico–sociale ai problemi alcolcorrelati, azzardo correlati e complessi e al benessere nella comunità che, basato suldello psichiatra croato prof. Vladimir, è organizzato dal Dipartimento Dipendenze Patologiche – SerD ASLe dall’Acat(Associazione Provinciale Club Alcolici Territoriali). Ilè aperto a tutti, entro il limite massimo di 70 corsisti, e si terrà, dal 23 al 28 settembre, presso l’Istituto Istruzione Superiore Statale “Augusto Righi” in Via D’alò Alfieri 120 a; per informazioni e iscrizioni contattare AcatOdV (mail: mariaantonia.papapietro@unifg.it – cell. 346 7431529 o mail: emmacavalieri@libero.it cell.3473520859).