Zola | Mi sarebbe piaciuto giocare con Kvaratskhelia mi ricorda George Best

(Di domenica 15 settembre 2024) L’ex calciatore di Napoli e Chelsea, Gianfranco, ha rilasciato una lunga intervista al Riformista in cui ha parlato degli azzurri: Le parole diPer le gioie, partiamo dal Napoli? «Aver incrociato Diego Maradona è stata la mia fortuna. Lui e Careca erano fenomenali. Si ricamava calcio». Oltre a Dieguito chi? «Paolo Maldini e Roby Baggio: unici». Ha giocato nel periodo dei grandi numeri 10, Totti, Del Piero, Mancini. L’ha penalizzata? «No, era uno stimolo. Ho imparato da tutti». Adesso siete nella Hall of fame della Federcalcio. «Una bella compagnia, ci sono Zidane, Platini, Falcao, Batistuta». A Londra, dopo aver strimpellato il piano dalla prima padrona di casa a Napoli, ha incontrato alcuni grandi della musica, da Peter Gabriel a Elton John. Qual è il flash? «Peter Gabriel è un artista eccezionale. Ha casa in Sardegna, ci incontriamo spesso.