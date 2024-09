Wta Guadalajara 2024 | la finale sarà Gadecki-Frech

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Saranno la polacca Magdalenae l’australiana Oliviaa sfidarsi nelladel WTA 500 di. Entrambe hanno vinto la propria semie andranno a caccia del primo titolo in carriera.ha piegato con il punteggio di 7-6 7-5 la francese Garcia, raggiungendo la secondain stagione dopo quella persa contro la connazionale Linette a Praga. Più netto il successo di, che ha liquidato con un comodo 6-3 6-2 la colombiana Osorio ed ha reso ancora più speciale questa settimana, regalandosi l’ingresso tra le prime 100 del mondo (in caso di vittoria entrerebbe addirittura in top 60). Appuntamento con l’atto conclusivo nella notte italiana all’01:30. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Wta: laSportFace.