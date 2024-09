WEC Porsche vincente con Lotterer alla 6h del Fuji Ferrari trionfa in LMGT3 podio per Valentino Rossi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) Kevin Estre/Laurens Vanthoor/Andréno conPenske Motorsport n. 6 nella 6h del, penultima tappa del FIA World Endurance Championship. Il tridente svetta ed allunga nel Mondiale beffando BMW ed Alpine, mentreottiene la prima affermazione incon l’equipaggio VISTA AF Corse n. 54 Thomas Flohr/Francesco Castellacci / Davide Rigon.di classe anche per la BMW n. 46 WRT di. Earl Bamber (Cadillac Racing n. 2) ha tenuto al via la leadership ed ha subito allungato senza particolari problemi davanti a Marco Wittmann (BMW M Team WRT n. 15) edPenske Motorsport n. 6 di Laurens Vanthoor. Difficoltà, invece, per Toyota GR, auto di casa che ha perso la Top3 virtuale dopo le prime concitate fasi dell’evento. In merito è doveroso citare un contatto nel corso del secondo giro che ha limitato lan.