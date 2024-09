Turati | Pareggio con l’Inter tanta roba Rammarico per il gol sfortuna!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 15 settembre 2024) Dopo Alessandro Nesta anche Stefanointerviene in conferenza stampa al termine di Monza-Inter. Le parole del portiere, cresciuto nel vivaio nerazzurro.NELLA CONFERENZA STAMPA POST MONZA-INTER Era la partita che avevate preparato? Ti aspettavi di non essere impegnato così tanto in una partita contro? Abbiamo preparato la partita molto bene durante la settimana, sia dal punto di vista offensivo che difensivo. Ovviamente quando giochi contro una squadra cometi immagini di essere un pochino più impegnato ma di questo devo solo ringraziare i miei ragazzi davanti., che cosa vi sta dando Nesta? Mister Nesta dal mio punto di vista sta dando molta compattezza durante gli allenamenti e molta intensità.