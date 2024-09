Tragedia nel motociclismo | è morto Luca Salvadori pilota e youtuber L’incidente in Germania video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 15 settembre 2024)nel mondo del: èdomenica mattinamilanese, vittima di un incidente sabato 14 settembre, durante una gara ieri in Superbike a Frohburg, in, nell’IRRC, l’International Road Racing Championship 2024, campionato europeo che si corre su strada. Ilmilanese, 32 anni, come riporta il sito Motorbox, era impegnato nell’ultima tappa del campionato.è rimasto coinvolto con la sua Ducati nella caduta del tedesco Didier Grams al primo giro della classe SBK-STK 1000. Trasportato d’urgenza in ospedale,è deceduto nella notte per le gravi ferite riportate. La notizia della sua morte è stata diffusa questa domenica mattina, gettando nello sconforto il mondo degli appassionati di