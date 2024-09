Soli poveri e senza più reti sociali La condizione choc degli anziani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024)e proprio per questo ludopatici, spessoe di fatto abbandonati dai servizi sanitari, costretti a vivere in abitazioni di edilizia pubblica infarcite di barriere architettoniche: ecco il prototipo della condizioninel Ternano, un’area in cui il tasso dità è al 28%, il più alto dell’Umbria. Emerge da “La mia terza età“, il libro-ricerca di Ugo Carlone (edizioni Liberetà) che ha intervistato oltre 700 iscritti allo Spi Cgil di Terni tra i 65 e gli 80 anni. "Si evidenzia una situazione molto complicata – spiega Attilio Romanelli, segretario provinciale Spi Cgil – a cominciare dalle pensioni, che vanno dai 700 ai 1600 euro lordi e che collocano la terza età nella fascia di povertà o comunque a ridosso.