Sinner dribbla e prende tempo | Non è ancora finita

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 15 settembre 2024) Jannikè stato evasivo e questo non può voler dire che una cosa sola: così il numero 1 del mondo ha spiazzato tutti. Jannike Carlos Alcaraz erano in primo piano e si davano sportivamente il pugno, al posto del consueto cinque. Alle loro spalle, i Big Three, a simboleggiare il passato che lasciava spazio e scena, com’è giusto che sia, al futuro. Un manifesto, quello di Wimbledon 2023, che non era piaciuto proprio a tutti, ma che oggi ci appare profetico all’ennesima potenza. Jannikha parlato della rivalità con Carlos Alcaraz (LaPresse) – Ilveggente.itSapevamo che l’iberico e l’azzurro fossero destinati a grandi cose, ma non immaginavamo che potessero addirittura arrivare a monopolizzare, in un certo senso, il Tour.