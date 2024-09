Scrimmage vinto dalla entusiasta Avellino la Paperdì Caserta con la testa al lavoro di squadra

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 15 settembre 2024). Terzo impegno precampionato per la Paperdi Juve, ospite della Scandone. Al PalaDelmauro i bianconeri hanno accusato la stanchezza ed i carichi didi questa prima parte di stagione e sono apparsi meno brillanti rispetto alle precedenti uscite. Come di consueto si sono disputati quattro tempi con azzeramento del punteggio alla fine di ogni quarto con coach Cagnazzo che ha mandato in campo tutti gli effettivi, compreso gli under19, bilanciando la presenza in campo con la condizione fisica individuale. Il primo periodo è finito 19-17 per i bianconeri con protagonista capitan D’Argenzio, autore di 9 punti. Successono anche nel secondo quarto (20-16) caratterizzato da una buona circolazione di palla ed alternanza di realizzazione da parte di tutti gli atleti mandati in campo.