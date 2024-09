Riassunto | Irdeto collabora con Bitmovin per offrire streaming sicuro a bassa latenza leader nel settore con un’impareggiabile esperienza utente

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 15 settembre 2024) Questa offerta congiunta consente agli operatori di approfittare di unoininterrotto di alta qualità, di una portata estesa del dispositivo e di funzionalità avanzate di pubblicità e sicurezza AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–, aziendaglobale nelle esperienze di piattaforme e sicurezza video digitale, e, la più importante azienda delper le soluzioni di software per video, oggi ha annunciato unazione strategica permigliori esperienze divideo sicure. Questazione integra la rinomata suite Player and Analytics diinExperience, la premiata piattaforma diapprezzata da operatori di alto livello in tutto il mondo.