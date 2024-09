Rapporto Draghi risorse scarse e frammentate per la difesa comune Ue | ecco quali sono le maggiori criticità

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 15 settembre 2024) “L’industria europea dellaè frammentata, il che ne limita la dimensione e ostacola l’efficacia operativa sul campo”. E’ questo il giudizio sul temache emerge daldi Mariosulla competitività dell’Europa. Nelpresentato a Bruxelles,propone un piano ambizioso in 170 punti per risollevare l’economia europea. Il documento tocca tutti i fronti: dalla produttività al clima, dall’inclusione sociale ai singoli settori. Per digitalizzare, decarbonizzare e rafforzare la, si sottolinea la necessità di investimenti colossali, pari a due Piani Marshall. Nelsi parla in particolare di un maggior coordinamento nella spesa pubblica per l’acquisto di armi e per l’apparato militare che ad oggi risulta “insufficiente nell’attuale contesto geopolitico”.