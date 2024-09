Muore a 29 anni Michaela DePrince étoile del Boston Ballet

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 15 settembre 2024) La ballerinaMabinty, nota per la sua incredibile storia di resilienza e talento, è scomparsa all’età di 29. Originaria della Sierra Leone,è arrivata negli Stati Uniti dopo aver vissuto in un orfanotrofio nel suo paese natale. La causa della sua morte non è stata resa pubblica. La famiglia, in un comunicato, ha dichiarato: “è stata un’ispirazione indimenticabile per tutti coloro che l’hanno conosciuta o che hanno appreso della sua storia”.Leggi anche: Casola di Terenzo, motociclista 34enne precipita in una scarpata edavanti ai suoi amici, l’delDopo aver completato i suoi studi di danza,ha raggiunto rapidamente la fama diventando la prima ballerina del Teatro di Harlem. Successivamente, la sua carriera l’ha portata in Europa, dove si è esibita con il Dutch Nationalin Olanda.