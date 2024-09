Motori tragedia in Germania | è morto a 32 anni il pilota italiano Luca Salvadori

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Una tragica notizia arriva dalladurante una gara dell’International Road Racing Championship, il campionato europeo di corse su strada, a Frohburg, in Sassonia. Il, che gareggiava come wild card, è rimasto coinvolto in una caduta del tedesco Didier Grams alla fine del primo giro della classe SBK/STK 1000 ed ha riportato gravi lesioni – informano i media tedeschi. Trasportato urgentemente in ospedale, purtroppo non ce l’ha fatta ed èall’età di 32. Non sono tardate ad arrivare le condoglianze e i messaggi di cordoglio da parte di tutto il mondo deie anche delle tante persone che lo seguivano sui social (oltre 500 mila iscritti al suo canale YouTube). L’IRRC proseguirà regolarmente, ma i piloti potranno decidere prendere parte o meno alle gare.