Monza-Inter si riparte con il primo trittico pesante

(Di domenica 15 settembre 2024)stasera alle 20.45 fa ripartire la marcia della squadra di Inzaghi dopo la sosta per le nazionali. Ma all’U-Power Stadium comincia un nuovo cammino, perché da ora non ci si ferma (quasi) più. TOUR DE FORCE – Concomincia la serie di tre partite in sette giorni contro squadre con la M. Prima i brianzoli, poi il Manchester City del cyborg Erling Haaland (nove gol in quattro giornate di Premier League, un mostro), quindi il Milan rilanciatosi ieri contro l’inguardabile Venezia nel derby. Uncrash test per Simone Inzaghi, che ad agosto ha avuto la tranquillità di una partita a settimana ma ora deve gestire la rosa. L’ha fatto in modo di avere due giocatori per ruolo, magari non in maniera perfetta ma c’è riuscita.