Milan per battere il Liverpool impara da Nuno Espirito Santo | Così ha costruito una masterclass tattica ad Anfield

(Di domenica 15 settembre 2024) Dopo le prime tre gare di Premier League, il nuovodi Arne Slot sembrava già una macchina perfetta: tre vittorie e zero gol subiti. Ad incepparla, proprio alla vigilia dell’esordio in Champions League a San Siro contro il(martedì 17, ore 21), ci ha pensato il Nottingham Forest di. Adla squadra guidata dal tecnico portoghese ha vinto per 1 a 0 grazie al gol di Callum Hudson–Odoi. Soprattutto, ha mandato in tilt la “Slot-machine“,come i media inglese hanno ribattezzato il gioco deltargato Slot. Il Nottingham Forest ha spuntato tutte le armi offensive dei Reds esi è guadagnato un commento firmato da Lewis Steele sul Daily Mail: “Come haunaad”, si legge nel titolo. Indicazioni che potrebbero essere molti utili proprio aldi Fonseca.