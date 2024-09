Meloni davanti a tutti Sondaggio Pagnoncelli | Schlein crolla a picco c' è un clamoroso sorpasso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) L'estate appena trascorsa sembra non aver attaccato in alcun modo il governo. Nonostante il caso Boccia, che ha costretto alle dimissioni l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, gli italiani mantengono altissimo il loro gradimento nei confronti dell'esecutivo. Secondo unrealizzato da Nandoper il Corriere della Sera, l'indice di approvazione nei confronti del governo è pari a 44. Un dato in ascesa, visto che a luglio era di 43. Gli elettori del nostro Paese premiano sia l'esecutivo sia il presidente del Consiglio Giorgia, al quale assegnano lo stesso punteggio come indice di gradimento. Considerando invece i partiti che compongono la maggioranza, il quadro sembra lo stesso di qualche mese fa, Fratelli d'Italia resta il primo partito della coalizione, grazie al 27,5% dei consensi.