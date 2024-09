Lookman che ritorno! Ademola è il migliore in campo ma tutto l’attacco convince

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 15 settembre 2024) Bergamo. Una festa in un pomeriggio memorabile, conalla prima da trascinatore: le pagelle di Atalanta-Fiorentina 3-2. Atalanta-Fiorentina 3-2, le pagelle Carnesecchi 6 – Preso di sorpresa su entrambi i gol, anzi, sul primo fa pure diper evitarlo. Nel secondo tempo gestisce. Djimsiti 6 – Kean gli fa vivere un incubo per tre quarti d’ora, portandolo sempre fuori posizione e saltandolo nella maggior parte dei casi. Poi nella ripresa ritrova fiducia e giganteggia. Hien 5.5 – Fa enorme fatica a coprire la profondità senza avere un riferimento da andare a prendere. Fuori all’intervallo con un giallo sulla coscienza. (46? Brescianini 6 – Ottima corsa e presenza.) Kolasinac 6 – Non fa una bella figura sull’1-2 di Kean: lo lascia solo sul secondo palo senza motivo. Poi va decisamente meglio. Bellanova 6 – È ancora in fase di rodaggio e si vede: Gosens gli sfugge costantemente.