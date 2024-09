Kuwait i vertici della Federcalcio si dimettono dopo le scene di caos per i tifosi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Idelsi sono dimessi in blocco“le deplorevolidi“ viste prima del calcio d’iniziopartita del 10 settembre contro l’Iraq, valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. La Federazione, infatti, ha aperto un’inchiestache ierano rimasti in coda per l’ingresso allo stadio Jaber Al-Ahmad senza assistenza e senza acqua, mentre le temperature raggiungevano i 40 gradi. Alcuniprivi di biglietto sono stati fatti entrare nell’impianto da 60 mila posti, mentre ad altri in possesso del biglietto è stato negato l’accesso. La federazione del piccolo Paese del Golfo Persico si è scusata per l’accaduto, senza però entrare nei dettagli, ed ora arriva la notizia delle dimissioni dei